Callejon in azzurro, il Mattino: addio soluzione più probabile ma c’è ancora speranza

Una questione molto a cuore e discussa in casa Napoli riguarda il rinnovo o l’eventuale partenza di Callejon. Mister Gattuso ha già speso qualche parole sulla questione, sottolineando l’importanza del volere della società.

Nonostante una certa positività per la permanenza dello spagnolo, l’edizione odierna del Mattino considera un suo addio la pista più praticabile: “Sul rinnovo non si sono registrati passi avanti anche se c’è ancora tempo visto che la stagione andrà avanti almeno fino a metà agosto. Josè è perfetto per il 4-3-3 di Ringhio e in tutto questo periodo ha dimostrato la sua professionalità: la partita è ancora aperta, anche se al momento la situazione non ha fatto registrare novità e quindi l’addio di Callejon resta la soluzione più probabile“.