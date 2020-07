Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato su Twitter l’episodio del rigore che ha deciso Juventus-Atalanta nel finale di gara. Ecco cosa ha scritto:

“No qua il rigore non ci sta: nessuno corre con le mani dritte in basso come un soldatino, era la normale postura di corsa. Non ci sta il secondo rigore per la Juventus“.

