Champions League, oggi i sorteggi alle 12 a Nyon: tutti i dettagli

La UEFA ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, tutti i dettagli riguardanti la Champions League. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quando ci saranno i sorteggi? I sorteggi per i quarti di finale, le semifinali e la finale saranno svolti al quartier generale della UEFA, a Nyon in Svizzera il 10 luglio a mezzogiorno. Chi sarà coinvolto? Saranno coinvolte le quattro squadre già qualificate ai quarti di finale (Atalanta, Atletico Madrid, RB Lipsia e PSG), oltre alle quattro partite degli ottavi di finale che devono ancora essere concluse: Napoli-Barcellona, Chelsea-Bayern Monaco, Real Madrid-Manchester City, Lione-Juventus”.

“Come funzionerà il sorteggio? Ci saranno tre differenti sorteggi: uno per i quarti di finale, uno per le semifinali ed uno per decidere chi gioca “in casa” la finale. Non ci sono restrizioni di nessun tipo, ogni squadra potrà affrontare anche avversarie del proprio paese di appartenenza. Dove verranno giocate le partite? Le partite dai quarti di finale in poi verranno disputate a Lisbona, in Portogallo, ad agosto”.

“Quali saranno le date delle partite?

7–8 agosto: match di ritorno degli Ottavi di Finale.

12–15 agosto: Quarti di Finale

18–19 agosto: Semifinali

23 agosto: Finale”.

La tabella completa sarà disponibile poche ore dopo il termine del sorteggio.