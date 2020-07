Ritiro Napoli, lunedì la presentazione: azzurri a Castel di Sangro dal 28 o 29 agosto fino al 9 settembre

Lunedì alle ore 11:30 all’Hotel Britannique, il Napoli presenterà il ritiro estivo in vista della stagione 2020/21. Come orma noto, il ritiro non andrà in scena nella “solita” sede di Dimaro. Gli azzurri saranno infatti in ritiro a Castel di Sangro, in provincia di L’Aquila, dal 28 o 29 agosto fino al 9 settembre. A introdurre l’accordo tra le parti per il ritiro (accordo fino al 2025) ci saranno il presidente Aurelio De Laurentiis e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI