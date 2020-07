Incontro Ramadani-De Laurentiis, l’agente potrebbe proporre l’alternativa a Osimhen: gradito il nome di Jovic

All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino ha rilanciato un possibile intreccio di calciomercato tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente tra gli altri di Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Luka Jovic. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso dell’incontro con De Laurentiis, fissato per discutere di Koulibaly e Maksimovic, Ramadani chiederà informazioni anche sullo stato della trattativa per Osimhen. L’alternativa all’attaccante del Lille arriverebbe proprio dal parco giocatori di Ramadani: Luka Jovic. Il serbo è uno dei nomi più graditi a Cristiano Giuntoli nel caso in cui dovesse arenarsi la pista Osimhen”.