La Gazzetta su Barcellona-Napoli: “L’1-1 dell’andata è ‘bastardo’, Napoli di Gattuso come l’Atletico: non c’è nulla da perdere”

La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha pubblicato un focus sulla sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma il 7 o l’8 agosto al Camp Nou. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli al San Paolo ha prosciugato per un’ora tutte le correnti di gioco de Barcellona. L’1-1 dell’andata è un risultato ‘bastardo’. Il Camp Nou vuoto farà meno impaura e gli azzurri non hanno nulla da perdere. Il Napoli di Gattuso, denso e ossessivo in fase difensiva, è simile all’Atletico Madrid. Pero c’è sempre Messi”.