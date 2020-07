VIDEO – Lite Auriemma-Orsi: “Ancelotti a Napoli ha fatto disastri”, “Non offendere chi ha fatto la storia del calcio!”

Animi accesi negli studi di “Canale 21“, nel corso della trasmissione “Giochiamo d’Anticipo“. Preso in analisi il momento attuale del Napoli a confronto con quello di Ancelotti si apre un dibattito tra AuriemmA a Orsi.

Raffaele Auriemma e Nando Orsi si sono trovati a discutere a seguito a delle accuse di Auriemma riguardanti l’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto. Ma quale acquisto di Ancelotti! Ancelotti voleva James! Questo è l’acquisto di uno 007 del Napoli”.

Orsi in difesa di Carletto Ancelotti: “Ma non offendere la gente, non offendere la professionalità delle persone che hanno fatto la storia del calcio mondiale! Abbi rispetto!”.

Auriemma rincara la dose: “Stiamo parlando di Ancelotti per quanto fatto vedere a Napoli! Merita l’encomio per quello che ha fatto nella su carriera, ma a Napoli ha fatto disastri!”

