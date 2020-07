Radio Kiss Kiss – L’entourage di Osimhen contrariato per le notizie uscite nelle ultime ore: “Non c’è nessun club inglese in trattativa”

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, ha raccontato di un suo contatto con Osita Okolo, manager e cognato di Victor Osimhen, attaccante del Lille in contatto con il Napoli per un eventuale trasferimento.

Nelle ultime ore, si è parlato tanto di un possibile interessamento di qualche club inglese per il nigeriano e quest’ultimo attende a dare l’ok al Napoli proprio per questo motivo. Tutto falso secondo il suo agente.

Ecco le parole di Diego De Luca:

“Ho appena sentito Osita Okolo, il cognato di Osimhen, ed è molto contrariato di queste notizie che sono uscite per quanto riguarda l’attesa di Osimhen per i club di Premier League.

Il manager ha detto testuali parole: ‘Victor non sta aspettando nessuna chiamata dai club inglesi, non ci sono contatti, è una grandissima bugia. Deve prendere una sua decisione che riguarda la sua vita privata e a breve ci sarà un colloquio con il suo entourage per esprimere la sua decisione”.