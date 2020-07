Osimhen Napoli, c’è il rischio di un Pépé bis: club di Premier si fiondano sul calciatore!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, con il tempo che passa ci sarebbe un rischio sempre più concreto per il Napoli nella trattativa per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, il calciatore avrebbe preso tempo dopo il doppio incontro con Gattuso e De Laurentiis. Sul calciatore si sono fiondate alcune big di Premier League. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Se quella tra il Napoli ed Osimhen fosse una relazione, ora ci si troverebbe in una pausa di riflessione. Bisogna però capire il motivo di questa pausa: di solito è dovuta al fatto che uno dei due abbia il cuore o la testa altrove. Magari qualche altro club ha bussato alla porta e ha fatto vacillare le sicurezze dell’attaccante. Una dopo l’altra si sono fatte sentire diverse tentatrici dalla Premier League. Ovviamente l’Inghilterra è La Mecca per molti calciatori: un contratto in Premier può fruttare il doppio rispetto alla Serie A. E allora l’attrazione di Osimhen per il Napoli, che ieri sembrava bollente, potrebbe essere diventata un tiepido interesse: che però resta, sia chiaro”.