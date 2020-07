Finale di stagione tutt’altro che inutile per Gattuso: il tecnico deciderà chi tenere e chi cedere a fine stagione

Secondo quanto riportato dal noto giornalista partenopeo Raffaele Auriemma all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, il finale di stagione del Napoli sarà tutto fuorché privo di senso.

Le ultime giornate di Serie A saranno infatti molto utili a Rino Gattuso per decidere il futuro dei calciatori in bilico, come Lozano. In base al finale di stagione, il tecnico calabrese deciderà il loro futuro. Il mister azzurro ha infatti in esami diversi profili che sembrano con un piede fuori dal progetto Napoli, per valutare bene il loro futuro. Appellandosi a loro, Gattuso spera di concludere la stagione al quinto posto, appena agganciato con la vittoria contro la Roma.