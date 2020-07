Cessione Milik, il Napoli apre allo scambio: le contropartite offerte da Juventus e Tottenham

L’edizione odierna del noto quotidiano torinese Tuttosport ha fatto il punto della situazione sulla cessione di Milik da parte del Napoli. Il quotidiano ha riportato le offerte delle principali pretendenti all’attaccante polacco: Juventus, Atletico Madrid e Tottenham. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È in corso una mediazione tra Juventus e Napoli per quanto riguarda l’affare Milik: gli azzurri chiedono tra i 40 e i 50 milioni, i bianconeri vogliono inserire qualche contropartita per abbassare la cifra. C’è ancora molta distanza tra le parti, ma Gattuso ha aperto alla figura di Bernardeschi tra le contropartite tecniche. Il Napoli, nonostante l’apertura nei confronti dell’ex Fiorentina, spera sempre di riuscire a cedere Milik all’estero. In questo senso le due pretendenti più forti sul calciatore sono Atletico Madrid e Tottenham. L’Atletico Madrid non ha fanno trapelare alcun nome per quanto riguarda le contropartite possibili, invece il Tottenham avrebbe messo sul piatto la figura di Lucas Moura più un conguaglio. Gli Spurs avrebbero aperto anche ad un prestito di Ndombelè”.