SAINT MAXIMIN NAPOLI – Come riferisce il portale francese Le10Sport, il club azzurro ha avviato i primi contatti con Allan Saint-Maximin, attaccante del Newcastle. Al momento un semplice sondaggio esplorativo che nel corso dei prossimi giorni potrebbe essere approfondito. Sul calciatore c’è anche l’Arsenal che ha già preso contatti con gli agenti di Maximin.

L’INTERESSE PASSATO

Nell’agosto del 2017 il Napoli affrontava i francesi del Nizza per superare i preliminari di Champions League ed accedere alla fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. Contro gli azzurri c’era proprio Saint-Maximin che colpì già a quei tempi Cristiano Giuntoli dato che in quella partita pareva essere inarrestabile grazie alla sua velocità. Oggi il giocatore francese è finito di nuovo nel mirino del Napoli che per il momento però ha solo avviato i primi contatti con il Newcastle.

SAINT MAXIMIN NAPOLI CARATTERISTICHE

Maximin in tenuta sportiva

Il suo ruolo naturale è quello di ala, dove può agire su entrambe le fasce, tuttavia può essere impiegato anche come trequartista. È dotato di una notevole velocità in campo aperto, ed è abile nei dribbling. Non è da escludere che Maximin possa rivelarsi il sostituto ideale di Jose Callejon. I due sono sicuramente calciatori diversi ma in quel ruolo il calciatore francese potrebbe rivelarsi un’arma vincente per spaccare le difese avversarie. Tutte ipotesi che possono tramutarsi in qualcosa di più concreto qualora l’attuale numero 7 azzurro decidesse ufficialmente di non rinnovare ulteriormente il suo contratto.

SAINT MAXIMIN FIFA 20

Il giocatore del Newcastle è famoso soprattutto per le sue stats nel gioco Fifa 20. Quest’ultimo viene considerato uno dei calciatori più potenti della piattaforma virtuale. Anche a questo deve i suoi 425mila followers su Instagram. Il giocatore è molto attivo anche sul suo account Snapchat in cui cattura i momenti della sua vita fuori dal campo di calcio.