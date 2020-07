Mkhitaryan a Roma TV: “Non meritavamo di perdere stasera. Calo di concentrazione sul gol di Insigne”

Subito dopo la fine del match della trentesima giornata di Serie A tra Napoli e Roma, vinto dagli azzurri con il risultato di 2-1, l’unico marcatore giallorosso, il trequartista armeno Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato delle dichiarazioni a Roma TV. Il calciatore ha cercato di analizzare la sconfitta e di capire, quindi, come ripartire dopo la gara di stasera. Queste le sue parole:

“Tre sconfitte consecutive ma tanti segnali positivi. Abbiamo giocato meglio in queste ultime partite, oggi abbiamo perso ma non lo meritavamo. Abbiamo fatto del nostro meglio per tornare in partita dopo lo svantaggio. Poi, dopo aver fatto l’1-1, abbiamo avuto anche delle buone occasioni per passare in vantaggio. C’è stato un calo di concentrazione sul gol di Insigne ed è andata com’è andata. Stiamo lavorando duro per tornare alla vittoria“.

“Serve più un lavoro di testa o di gambe? Penso sia più un lavoro di mentalità. Dobbiamo rimanere calmi e non farci prendere dalla frenesia del momento. Sono ancora tante partite le partite da giocare e tutto dipende da noi. Vincendo la prima, poi potremo continuare a far bene. Questa è una squadra equilibrata e bilanciata. Ci aiutiamo sempre tra noi anche se il momento è difficile. Se nelle prossime partite riusciremo a mantenere la giusta concentrazione e mentalità, potremo tornare a vincere“.