Condò: “Per il Napoli sarebbe perfetto un attaccante simile al Torres del Liverpool. Se devo fare un nome…”

Paolo Condò ha parlato del profilo dell’attaccante ideale che servirebbe al Napoli per la prossima stagione ai microfoni di Sky, nel corso della trasmissione Sky Calcio Live Estate. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Credo che al Napoli serva un giocatore diverso da Milik, come tipologia di attaccante. Serve un giocatore veloce, un giocatore nello stile di Lasagna, chiaramente di caratura superiore. Vi ricordate com’era Torres al Liverpool? Faceva moltissimi gol direttamente dai lanci di Reina, perchè aveva sia la velocità per andare a prendere il pallone, sia il fisico per resistere al difensore. Per il Napoli sarebbe perfetto un giocatore simile a com’era quel Torres”.