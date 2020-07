Chiariello: “Politano non si è inserito e Lozano è ancora un oggetto misterioso. Il Napoli ha bisogno di un nuovo Callejon”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“Notizie di mercato dicono che il Napoli è a caccia di un uomo sulla fascia destra, un sostituto per Callejon. Se vogliono recuperare pericolosità in attacco, è acquisto che va fatto: un giocatore capace di saltare l’uomo, fare gol, dare qualità alla squadra. Politano non si è ancora inserito, non so se è l’uomo giusto, Lozano è un oggetto misterioso, sarei contento di vederlo titolare per capire che abbiamo l’uomo giusto al posto giusto”.