CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto scritto quest’oggi sulle pagine del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, l’approdo del giovane e promettente centravanti Victor Osimhen dal Lille al Napoli sarebbe solamente questione da risolvere in poche ore. Difatti, come riferisce la testata, proprio la squadra francese avrebbe il forte bisogno di incassare almeno 150 milioni di euro quanto prima, per sopperire a debiti.

Ecco perché, con buonissime probabilità, i francesi non ostacoleranno Victor Osimhen ma anche il loro giovane difensore brasiliano Gabriel Magalhaes in un’ipotetica doppia cessione al Napoli. Capitolo esterno, invece, per sostituire il partente Josè Callejon: in cima alla lista sembra esserci il turco Cengiz Under, che affronterà il Napoli domani sera con la sua Roma. A seguire, però, rimangono vivi i nomi di Federico Bernardeschi della Juventus e Josip Ilicic dell’Atalanta.

Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, GUAI ECONOMICI PER IL LILLE

“L’accordo con il Lilla (per Victor Osimhen, ndr) sarà trovato a prescindere dall’inserimento di Ounas, anche perché il club francese sta vivendo una storia simile a quella vissuta di riflesso con la Roma un anno fa, all’epoca dell’affare Manolas. Ovvero: secondo quanto raccontato da Rmc, l’organismo che vigila sui conti delle società di calcio in Francia, avrebbe acceso i riflettori proprio sul club del presidente Gerard Lopez; a quanto pare in difficoltà economica e obbligato a incassare tra i 150 e i 160 milioni di euro“.

Gabriel Magalhaes (22), difensore brasiliano del Lille

“Magari doppio (l’accordo, ndr), nel caso in cui Koulibaly dovesse andare altrove: perché il club azzurro è anche sulle tracce di Gabriel dos Santos Magalhães detto semplicemente Gabriel, difensore brasiliano di 22 anni che è finito nel mirino più o meno contemporaneamente al collega“.

“E poi? Beh, semplice: l’erede di Callejon. E dopo aver fatto visita all’Atalanta di Josip Ilicic, uno degli obiettivi, domani occorrerà fare gli onori di casa con Cengiz Ünder: un altro uomo della lista. 23 anni il 14 luglio. Un altro uomo della lista. Ma il nome a sorpresa resta comunque un altro: Federico Bernardeschi, sul piatto delle contropartite offerte dalla Juve nella trattativa per Milik“.