CT Macedonia, Angelovski: “Mi piace come Gattuso ha adattato Elmas. Elif può diventare un vero leader”

Igor Angelovski, CT della Macedonia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in particolare di Gattuso e Elmas. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso? Devo dire che il Napoli ha continuato a giocare bene anche dopo l’emergenza Covid vincendo la vittoria della Coppa Italia, mi è piaciuta la partita contro l’Inter ma anche in finale con la Juve. Ho visto giocare la squadra in campionato, contro la Spal mi è piaciuta molto ed anche contro l’Atalanta, nonostante la sconfitta ha dimostrato di avere del potenziale. Mi piace come Gattuso gioca e sta impiegando Elmas, il suo gioco ne sta risentendo al meglio. Il 4-3-3 è più difensivo rispetto al modulo di Ancelotti, ma il terzo di centrocampo gli si addice di più come ruolo. Ha ricominciato a fare degli assist e sta correndo bene rispetto a prima”.

“Ho parlato con Elif nelle ultime settimane, soprattutto dopo la vittoria della Coppa Italia. Una vittoria molto importante per lui visto che è il primo trofeo in Italia, spero possa guadagnarne altri con la maglia del Napoli. Sono felice che Elif si sia messo in evidenza con la maglia del Napoli, è cresciuto tanto e spero di ritrovarlo in forma ottimale con la Nazionale. Può diventare un leader e lo dimostra già nonostante abbia solo 20 anni. L’augurio che gli faccio è che possa ripercorrere le gesta di Goran Pandev“.