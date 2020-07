Galtier, all. Lille: “Osimhen andrà via sicuramente, somiglia ad Aubameyang ma ha una caratteristica di Cavani”

L’allenatore del Lille, Cristophe Galtier ha rilasciato una lunga intervista a RFI. Il tecnico francese si è soffermato in particolare su Victor Osimhen, attaccante nigeriano nel mirino del Napoli. Di seguito i passaggi principali evidenziati e tradotti dalla nostra redazione:

“Non mi stupisce che Osimhen abbia vinto il premio di miglior giocatore africano della Ligue 1. Mi piacque appena lo vidi si è adattato benissimo al nostro campionato. È ossessionato dal gol, un po’ come Cavani. Ha una forza atletica impressionante. Può dare profondità alla squadra con i suoi scatti. È molto concreto sotto porta, ma dovrà continuare a migliorarsi soprattutto nel gioco aereo. Al suo arrivo ha segnato subito una doppietta, si è integrato immediatamente nello spogliatoio. Non è un leader, ma è educato e rispettoso. È molto utile anche nel pressing difensivo”.

“Somiglia molto ad Aubameyang, ha un dono: un’innata capacità tecnica. Nel momento in cui sceglierà il suo club, non giriamoci intorno andrà via di sicuro, dovrà integrarsi subito per salire di livello. Piace a tanti club europei, per noi non contano solo i soldi ma anche la volontà del giocatore. Se non si fosse fermato il campionato sarebbe arrivato a quota 20 e magari saremmo andati in Champions League. Victor si adatterà sicuramente ad ogni campionato”.