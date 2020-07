Ritiro Napoli a Castel di Sangro, si lavora per creare un rapporto duraturo

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica all’interno dell’edizione odierna, il Napoli starebbe lavorando per trovare un accordo duraturo per svolgere il proprio ritiro a Castel di Sangro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso dei prossimi giorni verrà ufficializzato l’accordo per il ritiro di quest’anno a Castel di Sangro. Grazie alla mediazione anche del presidente della FIGC Gabriele Gravina, si stanno creando i presupposti per un rapporto duraturo con la località abruzzese. L’ipotesi è quella di un accordo di sei anni più sei. Tuttavia l’accordo con Dimaro è valido fino al 2022, quindi la vicenda è da considerarsi ancora completamente in fase di evoluzione. Non è da escludere l’ipotesi di un’asta al termine dell’accordo con Dimaro”.