Il Mattino svela: “Milik-Juve, c’è l’intesa! Possibile braccio di ferro col Napoli”

Il Napoli, e non solo, sa che Arek Milik ha trovato un’intesa di massima con la Juventus. Gli azzurri stanno aspettando unicamente che arrivi l’offerta ufficiale da parte di Paratici per intavolare una reale trattativa. Di seguito quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Arrivati a questo punto, i bianconeri cercheranno di abbassare il più possibile le richieste del Napoli. Per questo motivo il blitz per Osimhen doveva rimanere molto più riservato. Il Napoli ha già fatto sapere che non lascerà partire Milik per meno di 40 milioni di euro. C’è però il concreto rischio che si arrivi ad un braccio di ferro”.