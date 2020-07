Roma, Fonseca: “Sono preoccupato per la partita con il Napoli”

Non un buon momento per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi vengono da due brutte sconfitte, quella di Milano con il Milan e quella all’Olimpico con l’Udinese.

Proprio la sfida con l’Udinese, persa per due reti a zero, ha messo in stato d’allerta tutto l’ambiente giallorosso. Il presidente James Pallotta ha commentato la partita con due parole:

“Semplicemente vergognoso”.

Gli uomini di Fonseca alla prossima dovranno vedersela con il Napoli di Rino Gattuso che, nonostante la sconfitta di Bergamo, sta passando un ottimo momento di forma. Il tecnico dei giallorossi, ai microfoni di Roma Tv, si è detto preoccupato per la sfida di domenica al San Paolo.

“È preoccupante perché dobbiamo vincere. Dobbiamo lottare fino alla fine per i nostri obiettivi. La situazione con l’Atalanta è molto difficile, praticamente impossibile, ma abbiamo anche altre cose da vincere. Sono molto preoccupato per la prossima partita con il Napoli”.