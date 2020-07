Chiariello: “L’obbiettivo del Napoli è il quinto posto: Potrebbe accadere qualcosa che non si verifica dal 2010”

Il collega Umberto Chiariello è intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show” per parlare degli obiettivi del Napoli in vista della sfida con la Roma. Chiariello ha parlato anche della possibilità di un record negativo per il Napoli che non accade da ben 10 anni. Ecco le sue parole:

“Un’Atalanta straordinaria, i secondi tempi con Sassuolo, Lazio, Udinese e Napoli sono stati ineccepibili. Conquistato il meritatissimo 4° posto per i bergamaschi, il Napoli non è sfigurato nel confronto, ma si è fatto sorprendere sul cambio gioco degli esterni, perdendo lucidità per 10 minuti che è costato caro”.

” L’Atalanta è da anni una grande squadra ed in Champions League potrebbe diventare una mina vagante, se mantiene questa strabiliante forma, può essere davvero pericolosa . Se la Roma continua così, il 5° posto diventa il vero obiettivo stagionale di Gattuso che deve tenere alta la concentrazione. Dal 2010, il Napoli non è mai sceso in basso al 5° posto“.