Bucchioni convinto: “L’affare Under-Napoli è praticamente fatto, alla Roma 20 milioni e forse Malcuit”

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha dato per fatto l’affare che porterebbe alla corte di Rino Gattuso Cengiz Under, oggi in forza alla Roma. Il collega ha parlato di alcuni giocatori che interessano al Napoli e delle cifre dell’affare Under. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tornando al Napoli, oltre a Kessie del Milan, nel taccuino di Gattuso c’è anche Under destinato a prendere il posto di Callejon. Valutato 20 milioni, l’affare è praticamente fatto. Alla Roma andranno cash e forse Malcuit per un totale di 20 milioni“.