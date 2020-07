Occhio alla diffida, ben 5 calciatori del Napoli rischiano di saltare la gara con la Roma

Concentrazione totale sul match con l’Atalanta per il Napoli, che contro i bergamaschi si gioca un’importante fetta di speranze per riaprire la corsa al quarto posto.

Eppure un pensiero Gattuso dovrà farlo anche in vista della prossima partita, quella di domenica al San Paolo contro la Roma. Sono ben cinque, infatti, i diffidati in casa Napoli che in caso di giallo salterebbero la sfida con i giallorossi. I calciatori a rischio sono: Demme, Koulibaly, Milik, Mertens e Zielinski.