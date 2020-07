Infortunio Ospina, Koulibaly “attacca” Caldara: “La palla sta andando via e tu scivoli…”

Durante il primo tempo di Atalanta-Napoli, c’è stato un infortunio per David Ospina, portiere azzurro.

Kalidou Koulibaly ha attaccato Mattia Caldara, reo di aver spinto Mario Rui e quindi, colpevole, dello scontro tra i due calciatori:

“Caldara la palla sta andando via e tu scivoli… Ma che è? Allora scivoli senza guardare la palla”. Insigne tenta di calmare il compagno e lo fa anche l’arbitro Doveri: “Kouli Kouli, tranquillo”. Il senegalese non ci sta e continua: “Ma può fermarsi, è per fargli male”.

Infine, anche il medico dice la sua, ma sulle tempistiche: “Siccome è la testa, prendiamoci tutto il tempo che vogliamo”. Alla domanda se c’è bisogno del cambio, il dottore risponde: “Si, cambiamo, cambio”.