Buone notizie per Ospina, colpo meno grave del previsto: è a bordocampo a seguire il match

AGGIORNAMENTO ORE 21:10 – Ospina sta bene, come riportato in diretta da DAZN il portiere colombiano è rimasto a bordocampo. Meno grave del previsto quindi il colpo subito dal portiere azzurro. Gli è stata tamponata la ferita, ma Ospina è rimasto al Gewiss Stadium per seguire la partita fino alla fine.

Nel corso del 25º minuto di gioco del match tra Atalanta e Napoli, il portiere degli azzurri David Ospina è stato vittima di un violentissimo scontro. Sugli sviluppi di un calcio di punizione il portiere colombiano è stato coinvolto in un duro scontro con Caldara che lo ha portato a perdere sangue dal sopracciglio. Inizialmente si sperava che l’estremo difensore azzurro potesse continuare, ma in poco tempo si è capito che non era in grado di proseguire il match. Al suo posto entrerà quindi Alex Meret.