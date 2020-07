Sky – Napoli-Lille asse rovente, si tratta anche per Gabriel Magalhaes: servono 25 milioni

Come riportato dall’edizione odierna di Sky Sport il Napoli è pronto a scendere in campo in modo definitivo per l’acquisto di Gabriel Magalhaes.

Il difensore di proprietà del Lille (squadra con la quale il Napoli tratta anche Victor Osimhen) potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio in caso di addio di Kalidou Koulibaly.

Individuato quindi il sostituto del senegalese nel momento in cui dovesse essere ceduto. Le condizioni del club francese però sono chiare: occorrono 25 milioni di euro per iniziare a trattare.