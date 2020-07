Fedele critico: “Che lo prendi a fare Osimhen a 60 milioni? Tanto vale tenersi Petagna. Mi arrabbio quando esaltano certi profili”

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live sui temi di calciomercato relativi al Napoli.

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Che lo prendi a fare un ragazzo come Victor Osimhen a 60 milioni? Tanto vale tenersi Andrea Petagna, e voi lo sapete che io preferisco Arkadiusz Milik al centravanti che oggi gioca ancora nella SPAL”.

“Personalmente, nella prossima stagione, a questo punto, io partirei con Dries Mertens ed Arkadiusz Milik in rosa. Osimhen, se non gioca due partite, che fa, si avvilisce? Io Napoli non posso correre questo rischio”.

“Mi arrabbio quando esaltano certi profili e vogliono far passare per santi chi non è ancora beato, delle volte nemmeno prete”.