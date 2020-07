SPORTITALIA – Sensazioni positive su Osimhen, ADL tratta con il Lille: 50 milioni più bonus! Sepe può tornare al Napoli

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha riportato alcuni aggiornamenti circa le trattative di calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Un’altra giornata intensa, piena di Napoli, quella di Victor Osimhen. Campo principale lo strepitoso scenario di Capri dove l’attaccante nigeriano è sbarcato nel pomeriggio per incontrare De Laurentiis e per proseguire nelle sue tappe di ricognizione in quella che molto probabilmente sarà la sua prossima città. Per definire l’affare bisognerà passare attraverso un confronto definitivo con il Lille che, ovviamente, aveva autorizzato Osimhen al blitz napoletano. Le cifre sono state battezzate: 50 milioni più eventuali bonus per il cartellino (Ounas piace, era stato proposto anche la scorsa nell’operazione poi naufragata per Pepé ma il Lille intanto vuole fare cassa), 3 milioni più bonus di ingaggio“.

Intanto il Napoli pensa anche all’acquisto di Sepe in porta. “Luigi Sepe è un punto di forza del Parma e fa bene Faggiano – si legge su alfredopedulla.com – a dire che per ingaggiarlo è stato fatto un importante sacrificio economico. Ma il portiere è rimasto legato al Napoli e lo stesso Napoli sta facendo più di un pensiero per riprenderlo, i motivi sono tanti. Alla base di tutto esiste, però, una necessità, ovvero che vada via uno dei due portieri di assoluto livello attualmente a disposizione di Gattuso. Tra Meret e Ospina è più facile che sia il colombiano a fare la valigia, avendo il Napoli fatto un sacrificio recente molto importante per Meret“.