SPAL-Milan, Castillejo esce per infortunio: rischia di saltare la gara contro il Napoli

Durata pochissimo la partita di Samu Castillejo. L’esterno d’attacco rossonero, infatti, ha abbondato il terreno di gioco al 18′ per infortunio. Per lo spagnolo dovrebbe trattarsi di uno stiramento. Al suo posto in campo Saelemaekers.

Tre partite dopo la gara di domani con l’Atalanta, il Napoli affronterà proprio il Milan. Se dovesse essere confermato lo stiramento, Castillejo potrebbe non essere presente per la gara contro gli azzurri.