SERIE A – Inter a valanga, la Fiorentina sprofonda. Milan salvo nel recupero contro la Spal (CLASSIFICA)

Sono terminate le gare del mercoledì della 29esima giornata di Serie A. L’Inter ha vinto a valanga sul Brescia per 6-0, brutta sconfitta in casa della Fiorentina che cade 1-3 con il Sassuolo. Infine il Milan trova il pareggio in pieno recupero con la Spal grazie ad un autogol di Vicari.

I RISULTATI:

Bologna-Cagliari 1-1

Inter-Brescia 6-0

Fiorentina-Sassuolo 1-3

Lecce-Sampdoria 1-2

Spal-Milan 2-2

Verona-Parma 3-2

LA CLASSIFICA: