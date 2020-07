L’edizione odierna de Il Mattino scrive che nella trattativa Osimhen, il Napoli cercherà di inserire anche il brasiliano Gabriel. Giuntoli ha messo sul piatto anche l’interessamento per il difensore classe ’97: si tratterebbe di un affare 110 milioni totale.

“Il Lille fa capire che ci vogliono almeno 70 milioni per Osimhen e 40 per Gabriel. La trattativa non sarà così semplice ma in ogni caso il Napoli (e Gattuso) hanno scoperto le proprie carte” sono le parole del quotidiano.