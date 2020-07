De Bosque sicuro: “Fabian Ruiz ha tutto, diventerà un grande del calcio mondiale! Su Barcellona-Napoli…”

L’ex CT Campione del Mondo con la Spagna, Vicente Del Bosque, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Dieci anni fa stavo preparando la semifinale contro la Germania in Sudafrica. Nel 2010 venivamo da un periodo buono per noi, poi vincemmo il nostro primo ed unico Mondiale, fu bello ma per vincere ci vuole anche un pizzico di fortuna. Reina con la sua simpatia teneva unito il gruppo. Il rapporto splendido che c’era tra i tre portieri fu alla base del nostro successo.

Fabian ha un grande talento diventerà un grande del calcio mondiale perché ha grande futuro davanti a se. Callejon? È un prodotto della cantera del Real lo conosco bene, lo convocai in Nazionale ed ha avuto una carriera straordinaria. Peccato che abbia solo 1 presenza.

Barcellona-Napoli? Credo che il Barça abbia più possibilità per la sua rosa, se non dovesse vincere la Liga allora si concentrerà di più sulla Champions. La Liga? In questo momento il Real è favorito, ma mancano ancora tante partite. Nel calcio non si da mai“.