Napoli, la radio ufficiale: “Il soggiorno di Osimhen durerà un giorno, nessuna visita a Castel Volturno. Visionerà appartamenti a Posillipo”

AGGIORNAMENTO 15.29 – Diego De Luca, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società azzurra, rivela: “Il soggiorno di Osimhen durerà una giornata: resterà a cena stasera a Napoli e non è previsto al momento un incontro ufficiale col Napoli, nemmeno una visita a Castel Volturno. Sta decidendo e cercando di capire come vivere la città se le trattative tra Napoli e Lille dovessero andare a buon punto. Tra l’entourage del giocatore ed il club, c’è uno scambio di messaggi”.

Poco prima, Valter De Maggio aveva rivelato come Osimhen sia a Napoli per visionare alcuni appartamenti nel quartiere Posillipo.

13.48 – Victor Osimhen è arrivato a Napoli poco dopo le 13, accompagnato dall’agente e da altri membri dell’entourage, con un volo privato. Camuffato da un berretto appoggiato sulla testa, è salito in auto e s’è diretto verso l’albergo. Non è passato per l’uscita principale dell’aeroporto di Capodichino.

12.15 – Gianluca Di Marzio, esperto di mercato SKY, sul proprio sito conferma l’arrivo di Victor Osimhen quest’oggi in città:

Il Napoli ora prova a mettere la freccia per Victor Osimhen. L’attaccante del Lille, per il quale già ieri Giuntoli aveva dato una forte accelerata, è partito dalla Francia con l’agente, ed è atteso oggi in città.

Parlerà con la dirigenza degli azzurri, visiterà Napoli, dove pernotterà, per valutare a fondo l’ipotesi di un trasferimento. Il club di De Laurentiis insiste per portare alla corte di Gattuso un giovane attaccante molto promettente. Queste ore potrebbero essere decisive.