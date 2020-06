KKN – Venerato su Osimhen: “Dopo l’okay del ragazzo la società parlerà con il Lille e sarà il primo acquisto della società azzurra”

Ciro Venerato, collega esperto di calciomercato, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli nel programma radiofonico Radio Goal della situazione riguardante Osimhen ed il suo arrivo a Napoli.

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’arrivo di Osimhen in città era programmato già un mese fa ma dopo un viaggio in Nigeria per la scomparsa del padre è slittato ed il ragazzo è arrivato oggi a Napoli”.

“Osimhen sognava la Premier, per lingua e fascino, il Napoli era a conoscenza di questo ma grazie alla presenza degli intermediari, il ragazzo ha capito che c’è altro che va oltre la Premier“.

“Il mister stravede per lui e ne vuole esaltare la sua qualità mettendolo al centro di un progetto e poi la società è disposta ad andare oltre i limiti dei budget e lì si è convinto”.

“Dopo l’okay del giocatore, la società azzurra parlerà con il Lille ed Osimhen sarà il primo acquisto della società azzurra“.