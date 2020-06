Kumbulla-Napoli, Reja rivela: “Il Napoli aveva chiuso l’affare a Gennaio ma lui rifiutò”

Nel corso della diretta radiofonica del programma Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto Eddy Reja, ex allenatore di Napoli e Atalanta ed attuale CT dell’Albania. Il tecnico ha espresso la sua opinione in merito al prossimo impegno in campionato degli azzurri contro gli orobici. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Atalanta-Napoli sarà una bella partita tra due squadre in grande forma. L’Atalanta ha fisicità, tecnica e proposte offensive, quindi non sarà facile per gli azzurri fare risultato a Bergamo. Gattuso sta facendo benissimo: ha caricato la squadra, sta facendo sentire importanti tutti e questo è un aspetto importante. Chi entra, è sempre determinate.Il Napoli ha dei valori soprattutto dalla metà campo in avanti“.

“Devo fare i complimenti a Gattuso: è entrato nella testa dei giocatori ma anche dei tifosi.I napoletani lo apprezzano molto, ha mangiato tanto pane duro e la gente apprezza questa carica. Kumbulla? Il Napoli aveva chiuso l’operazione a gennaio, ma lui non ha accettato la destinazione. Non voleva decidere in poche ore il suo futuro. Hysay aveva bisogno di continuità e la sta trovando, mi fa piacere perché è il mio capitano all’Albania e sono felice.”