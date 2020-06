Fedele critico: “Che ciclo vuoi aprire con Demme, Lobotka e Rrahmani?”

Gattuso al timone, vecchia guardia completata da nuovi innesti. Non c’è dubbio: il Napoli intende cambiare rotta e iniziare daccapo un nuovo ciclo. Lo sanno anche gli opinionisti di Canale 21, con Dario Marcolin in testa. L’ex calciatore e attualmente opinionista DAZN ha dichiarato nel corso della trasmissione Il Bello del calcio:

“Questo Napoli sta aprendo un nuovo ciclo, come il Napoli di Sarri. Vedo che Insigne sta riprendendo per mano la squadra”. Non era d’accordo Enrico Fedele. L’ex procuratore ha dichiarato:

“Ma che ciclo vuoi aprire con questi giocatori?! Demme, Lobotka, Rrahmani! Però sia chiaro, non è un attacco alla società!”.