TODIBO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, con l’addio di Koulibaly che sembra sempre più imminente, il Napoli avrebbe scelto il sostituto ideale. Si tratterebbe di Jean Clair Todibo, centrale del Barcellona in prestito allo Schalke 04. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

L’addio di Koulibaly

“Il Napoli organizzerà il mercato in entrata solo dopo aver delineato alcune cessioni. Un nome che svetta su tutti gli altri è quello di Kalidou Koulibaly. Il Napoli non vorrebbe privarsene, è chiaro, ma il Liverpool potrebbe esaudire le richieste di De Laurentiis. Il presidente degli azzurri avrebbe assestato la soglia minima per la cessione a quota 80 milioni di euro. Non accetterà un singolo euro in meno, per sopportare l’addio di uno dei simboli del Napoli”.

Todibo Napoli, la trattativa

“Il Napoli avrebbe già individuato un sostituto per il difensore senegalese. Il club azzurro avrebbe bisogno di un comunitario per lasciare liberi i due slot degli extracomunitari eventualmente per l’attaccante centrale e l’esterno d’attacco. Nel mirino del direttore sportivo Giuntoli è quindi finito un difensore centrale europeo: si tratta del francese Jean Clair Todibo. Todibo è un classe 1999, anche se di Dicembre, quindi di fatto quasi un 2000. È di proprietà del Barcellona, ma quest’anno sta giocando in prestito allo Schalke 04. Per la dirigenza del Barcellona, il calciatore non è incedibile e il Napoli lo segue dai tempi del Tolosa. La proposta del Napoli ai blaugrana sarebbe di 12 milioni di euro”.

Todibo, la storia e i numeri

TODIBO NAPOLI – Jean Clair Todibo è, come detto, un classe 99. È cresciuto calcisticamente in Francia, nelle giovanili prima del Les Lilas e poi del Tolosa. Nel 2018 è passato nella prima squadra dove ha giocato 10 partite con un solo gol. Successivamente è passato a parametro zero al Barcellona, ma il club blaugrana annuncia di aver pagato circa un milione per anticipare il suo arrivo. Nel Barcellona ha poco spazio e così viene mandato il 15 gennaio 2020 in prestito in Germania, allo Schalke 04. Con la squadra tedesca, per via dell’interruzione del campionato, ha solamente giocato 8 partite senza nessun gol. Nonostante la sua giovane età, Todibo è un giocatore molto fisico ed il suo ruolo naturale è il difensore centrale ma può essere adattato anche da mediano.