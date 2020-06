Napoli-Spal, ci sono i convocati di Gattuso: torna Manolas, assenti Allan e Llorente

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Spal di questa sera. Come previsto c’è il ritorno di Manolas, mentre ci sono due assenze importanti. Out Allan, alle prese con un affaticamento che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo ieri. Manca a sorpresa anche Fernando Llorente.

I convocati: Meret, Ospina Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.