Questa sera al San Paolo va in scena Napoli-Spal, partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Dries Mertens entrerà in campo da titolare dopo il turno di riposo contro il Verona al Bentegodi.

Già incoronato primo marcatore della storia del Napoli, oggi il belga proverà a sfatare un altro tabù, una rete alla Spal. Mertens, infatti, contro gli emiliani non ha mai segnato.