Marani: “De Laurentiis indovina sempre gli allenatori, con Gattuso il Napoli torna ad avere obiettivi”

Matteo Marani, giornalista e opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del post partita del match tra Napoli e SPAL. Gli azzurri hanno vinto con un convincente 3-1 e hanno dato sempre l’impressione di avere in mano il pallino del gioco. Di seguito il commento dell’opinionista:

“Il Napoli si sta finalmente rimettendo nella sua giusta posizione, non era facile, era complicatissimo. La squadra ha giocato, ha avuto il comando, è una grande risposta. Adesso ha obiettivi, tempo fa a Gattuso dissi che non ne aveva. C’è stato quel periodo tra dicembre e la ripresa in cui il Napoli non aveva obiettivi”.

Successivamente, Marani si è soffermato sulla scelta degli allenatori azzurri da parte del presidente De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis indovina sempre gli allenatori, ha preso Mazzarri per la spinta, poi per l’Europa Benitez, Sarri per giocare bene e per la fame, Ancelotti per gestire il dopo Sarri e non ha fatto male il primo anno e poi ha preso Gattuso”.