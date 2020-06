Napoli-Spal, niente ritiro pre gara: Gattuso lavora alla formazione, due big riposeranno

Domenica 28 giugno è in programma al San Paolo la gara di Serie A, Napoli-Spal. Mister Gattuso continua a lavorare in maniera serrata per chiudere al meglio la stagione.

L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che ieri la squadra ha svolto allenamento sul campo 1 con una fase dedicata al riscaldamento con il pallone ed esercitazioni di passaggi a stazioni. Poi lavoro tecnico-tattico seguito da una partitina a campo ridotto. Il quotidiano scrive che il tecnico potrebbe far riposare Insigne e Zielinski contro la Spal.

Altra notizia che riguarda la partita: il Corriere dello Sport fa sapere che la rifinitura di domani andrà in scena al San Paolo, poi i giocatori trascorreranno la notte a casa. Niente ritiro dunque: l’appuntamento è direttamente domenica mattina sul campo.