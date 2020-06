Dall’Inghilterra – Guardiola punta Koulibaly: battuta la concorrenza del Liverpool!

Il mercato estivo di quest’anno sarà forse il più complicato di sempre non solo per il Napoli ma probabilmente per tutte le squadre europee. Sono diversi i gioielli azzurri che piacciono alle big del calcio continentale, il primo della lista è sicuramente Kalidou Koulibaly.

Il difensore franco-senegalese, ha richieste sopratutto in Premier. La volontà del Napoli sarebbe quella di privarsi del giocatore solo per un’offerta irrinunciabile. Secondo il “Daily Express“, sul difensore pare essersi fiondato il City di Guardiola. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Kalidou Koulibaly pensa che sia una “grande possibilità” e si trasferirà al Manchester City quest’estate. Il difensore centrale del Napoli dovrebbe lasciare la Serie A nella prossima finestra di mercato. Anche il Liverpool aveva avuto dei contatti per il senegalese ma pare che stia virando verso altri obbiettivi“.