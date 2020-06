Atalanta, Gomez: “Contenti per la vittoria: dobbiamo continuare così, dietro Napoli e Roma spingono”

Il capitano dell’Atalante Alejandro Gomez, ha commentato la vittoria dell’Atalanta per 3-2 contro la Lazio ai microfoni di “Sky Sport” ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo contenti per questo risultato ma dobbiamo continuare così perché dietro ci sono squadre che spingono come Roma,Napoli e Milan. Andiamo avanti e vediamo, magari per le ultime partite possiamo ritrovarci a lottare per qualcosa in più”