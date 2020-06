Cronache di Napoli – Contro la Spal tocca a Younes: Gattuso pronto a schierarlo dal primo minuto

I tanti incontri ravvicinati obbligano ogni allenatore a fare dei seri pensieri di turnover ogni volta. Anche il Napoli, dopo le fatiche della Coppa Italia e la vittoria di Verona, potrebbe pensare di optare per alcuni cambi di formazione nella prossima gara, quella contro la Spal, in programma domenica 28.

Il tecnico Gennaro Gattuso durante i prossimi allenamenti cercherà di capire chi ha bisogno di riposo e chi potrà avere una chance di giocare.

Secondo Cronache di Napoli, un calciatore che potrebbe partire dal primo minuto contro gli estensi, è Amin Younes. L’ex Ajax, che ha giocato uno spezzone di semifinale contro l’Inter, potrebbe giocare dall’inizio. Un’opportunità per lui per mettersi in mostra e candidarsi anche per le prossime sfide.

La sua avventura partenopea non è stata ottima finora, anche a causa di qualche infortunio, ma questi due mesi gli serviranno per riavere un ulteriore riconferma.

Contro Petagna e compagni, potrebbero scendere in campo da titolari anche Meret, Manolas, Lobotka e Mario Rui.