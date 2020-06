Scampia ricorda Ciro Esposito: piantati 6 ulivi in sua memoria

Sono passati sei anni dalla morte di Ciro Esposito, oggi l’associazione “Ciro Vive” ha deciso di ricordare la scomparsa del tifoso azzurro ucciso dall’ultra della Roma, Daniele De Santis. Oggi a Scampia, non lontano da dove Ciro lavorava, sono stati piantati 6 ulivi per ricordarlo.

Antonella Leardi, la madre, ha rilasciato un messaggio tramite la pagina Facebook dell’associazione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il papà di Ciro e i ragazzi del quartiere hanno deciso di piantare 6 ulivi per quanti sono gli anni che ci è stato tolto nostro figlio. L’ulivo è la pianta della vita, la pianta della pace, proprio quella che noi abbiamo diffuso in questi anni invece dell’odio verso chi ha ucciso nostro figlio. Ciro vive, vive nel cuore di chi lo ama, ma soprattutto nel messaggio di vita“.

“Io vivo affinché certe cose non accadano più. Questa per me è una missione. Gli ulivi sono piantati qui, difronte l’autolavaggio dove lavorava Ciro, così che quando la gente passerà si ricorderà di lui e della nostra missione“. Il papà di Ciro conclude: “Gli ulivi sono vita e questo è un messaggio di vita, non di morte“.