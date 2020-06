Vincono Atalanta e Roma: la Champions resta a 12 punti per il Napoli

La 27esima giornata di Serie A è terminata con gli ultimi due incontri: Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria.

SERIE A, 27ESIMA GIORNATA

La Lazio ha perso per 3-2 a Bergamo contro l’Atalanta, autorete di De Roon, gol di Milinkovic-Savic e gol di Malinovsky in aggiunta a quello di Gosens. A chiudere la partita è stato Palomino al 80′. Vantaggio per la Roma 2-1 contro la Sampdoria, gol di Gabbiadini. Al 31′ Veretout piazza la palla in rete, gol annullato per fallo di mano; arriva però l’ausilio di Dzeko con una doppietta.

Risultati positivi per il Napoli al termine del primo tempo. Infatti la squadra azzurra distava 9 punti dalla zona Champions grazie al vantaggio della Lazio sull’Atalanta.

Con il fischio finale, il Napoli dista 6 punti dalla Roma e 12 dall’Atalanta, sita al quarto posto nonché zona Champions.

ECCO L’IMMAGINE DELLA CLASSIFICA ATTUALE DI SERIE A