Napoli, il report dell’allenamento a Castel Volturno: scarico per chi ha giocato contro il Verona

Il Napoli prepara la gara contro la Spal al Traning Center di Castel Volturno. Ecco il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale della società azzurra:

“Dopo il successo al Bentegodi, il Napoli ha ripreso stamattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la 28esima giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo (ore 19.30)”.

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio a Verona, hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento a secco. Successivamente lavoro aerobico con allunghi e di seguito seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto“.