FOTO – Mertens firma il murales ai Quartieri Spagnoli: Dries accolto da centinaia di tifosi

Una giornata speciale per Dries Mertens e per i Quartieri Spagnoli. Il bomber del Napoli, nelle scorse settimane è stato omaggiato con un murales in suo onore in uno dei vicoli più famosi non solo della zona ma dell’intera città. In compagnia di Dries infatti c’è anche la raffigurazione di Diego Armando Maradona.

All’esterno del locale Bostik Spritz, i propretari avevano raffigurato il numero 14 per omaggiare il raggiungimento del suo goal numero 122 che lo ha reso il miglior marcatore nella storia del club.

Oggi Mertens ha incontrato i proprietari del locale ed autori del murales che lo raffigura per firmalo. Ecco le foto dell’account Instagram di Bostik Spritz:

FOTO