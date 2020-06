Mario Sconcerti è sicuro: “Milik è il miglior attaccante sul mercato che si possa acquistare”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista e scrittore italiano, ha parlato di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, in rete ieri contro l’Hellas Verona, ma al centro del mercato.

Infatti, come svelato anche dal direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, il polacco, se non dovesse rinnovare, andrà sul mercato. Su di lui si è mossa la Juventus, ma non solo

Ecco le parole di Sconcerti:

“Ci sono due centravanti in Italia che possono cambiare qualunque squadra. Uno è Milik l’altro è Zapata. Segnano molto e giocano per la squadra. Zapata è più generoso, Milik più freddo, ma gioca meglio a calcio. Zapata non è fermabile se ha spazio per iniziare la corsa. Milik ha un sinistro da mezzala e uno splendido colpo di testa, non di forza, di esattezza. Zapata non è vendibile, Milik è sul mercato per sua scelta, tra un anno sarà libero. Sarebbe ideale per l’Inter e la Juve. Non è un centravanti fisso, sa partire da dietro, starebbe benissimo con Ronaldo, Dybala o Lukaku. E ha idee per oltre venti gol.

Chi lo acquista fa cinque punti in più, me la sento di garantirli. Non è stato ancora completamente scoperto, quindi ha un ingaggio accettabile. Dico di più: tutto compreso credo sarebbe il miglior attaccante acquistabile sia in Italia che all’estero”.